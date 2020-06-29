- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
قامت وكالة شؤون المسجد النبوي باستبدال جميع التمديدات الكهربائية لنجفة باب الرحمة، ورفعها إلى المستوى المناسب؛ حيث إن النجفة يُقَدّر وزنها بـ١٨٠٠ كيلو، وقُطرها ٣٦٠ سم، وتاريخ تركيبها تقريبًا قبل ٣٠ عامًا.
يُذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي تبذل الجهود الكبيرة من خلال تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية والآلية في سبيل تقديم أفضل الخدمات.
وكثّفت الوكالة جهودها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وقدّمت العديد من الإنجازات، وكان آخرها إنتاج الفيلم الوثائقي العالمي "لك الحمد"؛ لاستعراض المرحلة التاريخية التي مر بها المسجد النبوي أثناء جائحة كورونا؛ حيث نُفّذ العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف.
المسجد النبوي المدينة المنورة
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 12:23 PM
ضِمن جهود "الوكالة" لتقديم أفضل الخدمات وتسخير الإمكانيات وبعد "لك الحمد"عمرها 30 ووزنها طنان.. استبدال تمديدات "نجفة باب الرحمة" بالحرم النبوي
قامت وكالة شؤون المسجد النبوي باستبدال جميع التمديدات الكهربائية لنجفة باب الرحمة، ورفعها إلى المستوى المناسب؛ حيث إن النجفة يُقَدّر وزنها بـ١٨٠٠ كيلو، وقُطرها ٣٦٠ سم، وتاريخ تركيبها تقريبًا قبل ٣٠ عامًا.
يُذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي تبذل الجهود الكبيرة من خلال تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية والآلية في سبيل تقديم أفضل الخدمات.
وكثّفت الوكالة جهودها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وقدّمت العديد من الإنجازات، وكان آخرها إنتاج الفيلم الوثائقي العالمي "لك الحمد"؛ لاستعراض المرحلة التاريخية التي مر بها المسجد النبوي أثناء جائحة كورونا؛ حيث نُفّذ العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف.
، عمرها 30 ووزنها طنان.. استبدال تمديدات "نجفة باب الرحمة" بالحرم النبوي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عمرها 30 ووزنها طنان.. استبدال تمديدات "نجفة باب الرحمة" بالحرم النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.