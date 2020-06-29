إصابة شخص في تصادم مركبة وشاحنة في «العرضية الجنوبية» بمكة

اصطدمت مركبة وشاحنة، اليوم الإثنين، في العرضية الجنوبية بمحافظة العرضيات بمكة المكرمة؛ ما أسفر عن إصابة شخص، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث، ونُقل المصاب إلى المستشفى.

وأفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، عبر «تويتر»، بوقوع حادث مروري في محافظة العرضيات بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح أنه تم اصطدام مركبة وشاحنة في (العرضية الجنوبية) بمحافظة العريضات؛ نتج عنه إصابة شخص.

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وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى أنّ الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

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