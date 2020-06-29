بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم ترك صلاة الجماعة في المساجد خوفًا من كورونا

وضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد خوفًا من عدوى فيروس كورونا.

وقال الشيخ المنيع، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إنه لا ضرر في ذلك وفقًا لفتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص، والتي نصت على جواز الصلاة بالبيت لمن يخشى انتقال العدوى له أو نقل العدوى إلى الآخرين.

وأشار الشيخ المنيع إلى أن الفيروس سريع العدوى والانتشار، وأن تجنبه يأتي متوافقًا مع الهدي النبوي؛ حيث أمرنا الرسول الكريم بالفرار من المجذوم، وعدم دخول بلدة أو الخروج منها إذا أصابها الوباء.

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جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين، ويبلغ من العمر 61 عامًا، قال فيه إنه لم يصلِ الجمعة أو الجماعة في المسجد، واكتفى بالصلاة في البيت؛ خوفًا من انتقال العدوى بكورونا أو نقلها إلى آخرين.

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