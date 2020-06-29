هل توجد زيادة في الدفعات القادمة بسبب ضريبة القيمة المضافة؟.. «حساب المواطن» يجيب

أعلن برنامج حساب المواطن موقفه من زيادة الدفعات القادمة؛ بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمائة إلى 15 بالمائة من أول يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أي تحديث سيتم إعلان ذلك رسميًّا.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، أنه «في حال طرأ أي تحديث في البرنامج، أو تغيُر في قيمة الدعم، سيتم الإعلان عنه من خلال قنواتنا الرسمية».

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين، حول وجود زيادة في الدفعات القادمة؛ بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمائة.

يُذكر أنه ستتم زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات، من 5 بالمائة إلى 15 بالمائة، بدءًا من أول يوليو المقبل.

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