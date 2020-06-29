الجوازات: مبادرة عودة تخص المقيمين النظاميين فقط.. بشرط موافقة دولهم

أكدت المديرية العامة للجوازات أن مبادرة (عودة) تخص المقيمين النظاميين فقط، وبشرط موافقة دولهم على عودتهم.

وذكرت الجوازات، عبر حسابها بتويتر، أن «مبادرة (عودة) متاحة الآن فقط للمقيمين النظاميين».

وأضافت الجوازات، أن قبول طلبات عودة المقيمين إلى بلدانهم، مرهون بموافقة الدول بالسماح باستقبال رعاياها، بعدها تقوم الجهات المعنية بالمباشرة بإجراءات الحجز والتواصل مع المقيم الراغب في العودة إلى بلده.

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جاء ذلك ردًا على عدة استفسارات تناولت رغبة مقيم غير نظامي في العودة إلى بلده، وكذلك رغبات مقيمين نظاميين في العودة إلى بلدانهم.

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