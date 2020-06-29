«الشورى» يطالب بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتليفزيون

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الإثنين، بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتليفزيون، بناءً على الدراسات التي أٌنجزت في هذا المجال.

وأوضح المجلس أنه على هيئة الإذاعة والتليفزيون دراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها، بالتوازي مع البث التليفزيوني التقليدي تماشيًّا مع تطورات المستقبل.

كما طالب هيئة الإذاعة والتليفزيون بتحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

Advertisements

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية السابعة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بُعد»، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

اقرأ أيضًا:

عضو بـ«الشورى» يطالب بتأسيس هيئة عليا لاستقدام العمالة

مجلس الشورى يفتح ملف أسعار الخدمات الطبية و«تعويضات الأخطاء»