تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. وأمطار رعدية بالطائف وميسان

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل (مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة)، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمالي ووسط المملكة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة وسماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

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