«الأحوال المدنية»: إصدار أكثر من 100 ألف وثيقة للمواطنين وإيصالها إلى منازلهم

أصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أكثر من 100 ألف وثيقة (سجل الأسرة، شهادة الميلاد) للمواطنين (ذكورًا وإناثًا)، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، وإيصالها إلى منازلهم من خلال الشريك الاستراتيجي «البريد السعودي»، وذلك خلال فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية كافة، تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتتم طباعة الوثائق في (13) مركزًا خصصت لطباعة شهادات الميلاد وسجلات الأسرة في مختلف مناطق المملكة، مجهزة بأحدث التقنيات يقوم بتشغيلها فريق من منسوبي الأحوال المدنية.

وأسهم التعاون بين الأحوال المدنية ومنصة «أبشر» الإلكترونية من جهة، وشركاء الخدمات، وهي: (وزارة الصحة، وزارة العدل، والبريد السعودي)، من جهة أخرى في تقديم الخدمات إلكترونيًّا وإيصال الوثائق إلى المواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

ويأتي هذا الإنجاز تماشيًّا مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه الأحوال المدنية لتسهيل التعاملات والإجراءات، والاستغناء عن الورق وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

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