«القيادة» تهنئ رئيس الكونغو بذكرى استقلال بلاده

تمنت له ولشعبه التقدم والازدهار..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للرئيس فليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس فليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًّا لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
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