السعودية اليوم / "الأرصاد" : سحب رعدية على منطقة جازان



جيزان 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات الحرث ، والداير بني مالك، والريث، و العارضة، و فيفا، وهروب .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

// انتهى //

11:31ت م

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