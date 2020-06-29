السعودية اليوم / روسيا تسجل 6719 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6719 إصابة مؤكدة فيروس

وأفادت وزارة الصحة الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 641.156 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.166 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 403.430 حالة .

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11:20ت م

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موسكو 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6719 إصابة مؤكدة فيروس كورونا المستجد ، و 93 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 641.156 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.166 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 403.430 حالة .// انتهى //11:20ت م0047

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