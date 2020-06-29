السعودية اليوم / سمو أمير نجران يفتتح مقر هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بدر الجنوب



نجران 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، مقر فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بدر الجنوب، حيث أزاح سموه الستار إيذانًا بافتتاح الفرع، فيما شهدت مراسم الافتتاح حضور معالي الرئيس العام للهيئة، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، عبر الاتصال المرئي.

واطلع سموه على تفاصيل المقر، في جولة في أرجائه، ختمها بتدوين كلمة في سجل الزيارات، حمد الله تعالى فيها أن سخّر لهذه البلاد قيادة تحكم بشرع الله القويم، وجعلت خدمة الإسلام والمسلمين في طليعة أولوياتها، وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن جعل تعالى على أرض هذه البلاد، شعب كريم، يدين كله بالإسلام، ويطبق تعاليمه السمحاء.

وقال سموه: لقد تشرفت اليوم بافتتاح فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بدر الجنوب، بحضور معالي الرئيس العام للهيئة، أخي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، عبر الاتصال المرئي، الذي ندرك حرصه على الحضور والمشاركة، لولا ما كتبه الله تعالى على العالم والبشرية، من جائحة فيروس

وأعرب الأمير جلوي بن عبد العزيز عن سعادته بما شاهده في الفرع، قائلا "كلي فخر واعتزاز وسعادة، بما شاهدته في مقر فرع الهيئة، المتوّج بدعم قيادتنا الحكيمة ـ أيدها الله ـ، وبمتابعة أخي معالي رئيس الهيئة، ومني كل الشكر والتقدير على جهود القائمين على الهيئة بالمنطقة ومحافظاتها، مع أصدق الدعاء لهم بالتوفيق والسداد".

من جهته، أعرب معالي الرئيس العام للهيئة عن شكره لسمو أمير المنطقة، على تفضله بافتتاح فرع الهيئة بمحافظة بدر الجنوب.

// انتهى //

11:18ت م

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نجران 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسافتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، مقر فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بدر الجنوب، حيث أزاح سموه الستار إيذانًا بافتتاح الفرع، فيما شهدت مراسم الافتتاح حضور معالي الرئيس العام للهيئة، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، عبر الاتصال المرئي.واطلع سموه على تفاصيل المقر، في جولة في أرجائه، ختمها بتدوين كلمة في سجل الزيارات، حمد الله تعالى فيها أن سخّر لهذه البلاد قيادة تحكم بشرع الله القويم، وجعلت خدمة الإسلام والمسلمين في طليعة أولوياتها، وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن جعل تعالى على أرض هذه البلاد، شعب كريم، يدين كله بالإسلام، ويطبق تعاليمه السمحاء.وقال سموه: لقد تشرفت اليوم بافتتاح فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بدر الجنوب، بحضور معالي الرئيس العام للهيئة، أخي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، عبر الاتصال المرئي، الذي ندرك حرصه على الحضور والمشاركة، لولا ما كتبه الله تعالى على العالم والبشرية، من جائحة فيروس كورونا وأعرب الأمير جلوي بن عبد العزيز عن سعادته بما شاهده في الفرع، قائلا "كلي فخر واعتزاز وسعادة، بما شاهدته في مقر فرع الهيئة، المتوّج بدعم قيادتنا الحكيمة ـ أيدها الله ـ، وبمتابعة أخي معالي رئيس الهيئة، ومني كل الشكر والتقدير على جهود القائمين على الهيئة بالمنطقة ومحافظاتها، مع أصدق الدعاء لهم بالتوفيق والسداد".من جهته، أعرب معالي الرئيس العام للهيئة عن شكره لسمو أمير المنطقة، على تفضله بافتتاح فرع الهيئة بمحافظة بدر الجنوب.// انتهى //11:18ت م0046

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