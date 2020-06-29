السعودية اليوم / سمو أمير نجران يلتقي محافظ بدر الجنوب ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة



نجران 08 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

شدّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على العمل بالصدق والعدل والأمانة والإخلاص في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ تجاه خدمة الوطن والمواطن، وتحمل المسؤولية باقتدار.

جاء ذلك أثناء لقاء سموه، بمحافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي، ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة، حيث بيّن سموه أن تقييم أداء الموظف بالإمارة يخضع في الدرجة الأولى للمبادرات التي يقدمها الموظف، لتطوير العمل، وتقديم خدمات مثلى للمجتمع.

من جهته، أكد محافظ بدر الجنوب، محمد بن عبيد الحربي، عزمه وزملائه، على بذل قصارى الجهود، لتنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة، بما يرقى بمستوى الخدمات بالمحافظات والمراكز.

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11:11ت م

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