السعودية اليوم / مستشفى الولادة والأطفال ببيشة يشهد أول حالة ولادة



بيشة 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

شهد مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة أمس، أول حالة ولادة بالمستشفى .

وأوضحت صحة بيشة أن الحالة الصحية للمولودة ووالدتها مستقرة - ولله الحمد -، مبينةً أنه سيتم تشغيل قسم الطوارئ، وإكتمال جميع الخدمات والتشغيل النهائي للمستشفى يوم الأحد القادم - بإذن الله تعالى - .

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال ببيشة تتوفر فيه جميع التجهيزات الحديثة والكوادر الطبية والفنية والإدارية التي تقدم رعاية صحية للمواطنين بجودة عالية .

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11:10ت م

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