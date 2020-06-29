السعودية اليوم / قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مبنى بورصة كراتشي في باكستان



إسلام آباد 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم نفذه مسلحون اليوم على مبنى بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن أربعة مسلحين هاجموا مبنى البورصة الواقعة في مدينة كراتشي جنوب باكستان صباح اليوم، حيث بدأ الهجوم بإلقاء المهاجمين قنابل يدوية ثم فتحوا النار على الضحايا.

وأكدت الشرطة مقتل المهاجمين الأربعة مع مقتل أحد رجال الأمن، مشيرة إلى أن قوات الأمن تقوم بتمشيط مبنى البورصة للتأكد من خلوه من أي عناصر إرهابية.

وذكرت مصادر فرق الإغاثة أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة لاحتمال وجود عدد من الضحايا داخل مبنى البورصة.

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10:56ت م

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