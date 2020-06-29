

عرعر 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

أنشأت جامعة الحدود الشمالية عبر نظام البلاك بورد 558 فصلا افتراضيا لطلبة الفصل الصيفي خلال الأسبوع الماضي استفاد منها ما يقارب 4867 طالبا وطالبة .

وأشارت الجامعة ببلوغ أعداد المقررات عبر التعليم " عن بعد " إلى 442 مقرراً, فيما شهدت لوحات النقاش إلى 688 لوحة، لافتة أن أعداد الحاضرين في جميع الجلسات الافتراضية خلال الأسبوع وصل إلى 22482 جلسة.

// انتهى //

10:55ت م

0039





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 558 فصلا افتراضيا لطلبة جامعة الحدود الشمالية بالفصل الصيفي خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.