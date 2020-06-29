السعودية اليوم / أمانة منطقة القصيم تغلق (21) منشأة وتصادر (8) أطنان من المواد الغذائية



بريدة 08 ذو القعدة1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (21) منشأة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس

كما نفذت أمانة المنطقة أكثر من (14) ألف جولة لمراقبة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن الأعمال الرقابية متواصلة ومكثفة بهذا الاتجاه على مستوى المنطقة، بهدف المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق جميع التدابير والبروتوكولات المعتمدة للمرحلة الحالية، مبيناً ان الجولات الرقابية نتج عنها إصدار أكثر من (1200) مخالفة وإشعار على المنشآت المخالفة، وضبط (16) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمال و(30) مخالفة للتدابير الصحية.

// انتهى //

10:50ت م

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بريدة 08 ذو القعدة1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (21) منشأة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، كما صادرت أكثر من (8)أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك الآدمي.كما نفذت أمانة المنطقة أكثر من (14) ألف جولة لمراقبة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية.وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن الأعمال الرقابية متواصلة ومكثفة بهذا الاتجاه على مستوى المنطقة، بهدف المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق جميع التدابير والبروتوكولات المعتمدة للمرحلة الحالية، مبيناً ان الجولات الرقابية نتج عنها إصدار أكثر من (1200) مخالفة وإشعار على المنشآت المخالفة، وضبط (16) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمال و(30) مخالفة للتدابير الصحية.// انتهى //10:50ت م0038

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