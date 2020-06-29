السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل مبادرة " حسن الوفادة "



أبها 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير مبادرة "حسن الوفادة " بنسختها الثانية التي أطلقها، مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .

وأوضحت هيئة عسير أنها بدأت في تنفيذ خطتها لتفعيل المبادرة من خلال تركيب شعارها لهذا العام (مرحباً ألف في عسير ، #تنزه_بحذر ) على مباني الهيئات والمراكز وعلى المركبات الرسمية، حيث يتماشى هذا الشعار مع الأوضاع الحالية في انتشار جائحة

وتنفذ الهيئة خطة سنوية لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها بالتشارك مع جميع الجهات الحكومية بالمنطقة، تركز على تجسيد نُبل الأخلاق وحسن التعامل وبشاشة الوجه وطلاقة المحيا، وترجمة هذا الشعار على أرض الواقع بما لا يتعارض مع ما دعت إليه وزارة الصحة من بروتوكولات وقائية واحترازية لسلامة الجميع.

// انتهى //

10:49ت م

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أبها 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسفعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير مبادرة "حسن الوفادة " بنسختها الثانية التي أطلقها، مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .وأوضحت هيئة عسير أنها بدأت في تنفيذ خطتها لتفعيل المبادرة من خلال تركيب شعارها لهذا العام (مرحباً ألف في عسير ، #تنزه_بحذر ) على مباني الهيئات والمراكز وعلى المركبات الرسمية، حيث يتماشى هذا الشعار مع الأوضاع الحالية في انتشار جائحة كورونا والتي تتطلب التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس.وتنفذ الهيئة خطة سنوية لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها بالتشارك مع جميع الجهات الحكومية بالمنطقة، تركز على تجسيد نُبل الأخلاق وحسن التعامل وبشاشة الوجه وطلاقة المحيا، وترجمة هذا الشعار على أرض الواقع بما لا يتعارض مع ما دعت إليه وزارة الصحة من بروتوكولات وقائية واحترازية لسلامة الجميع.// انتهى //10:49ت م0036

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