شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون والان نبدء بالتفاصيل

• ضرورة تحقيق استقلالية الهيئة وتطوير لوائحها الداخلية

• دراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها

• الشورى يدعو هيئة المدن لطرح المزيد من الحوافز والمبادرات

طالب مجلس الشورى خلال جلسته "عن بعد" المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أٌنجزت في هذا المجال. وأكد المجلس أنه على هيئة الإذاعة والتلفزيون أن تولي التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية ، وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية، كما أنه على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسراع في تحقيق استقلالها التام ، وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها.

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وأوضح أنه على هيئة الإذاعة والتلفزيون تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وعلى هيئة الإذاعة والتلفزيون دراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشياً مع تطورات المستقبل.

وأكد المجلس في قرار أصدره اليوم - أنه على هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تطوير منظومة التشريعات التنظيمية والمالية لديها ، وطرح المزيد من الحوافز والمبادرات ، وتعزيز التنافسية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ، لاستقطاب الصناعات النوعية وجذب المستثمرين العالميين، وعلى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تفعيل دور القطاع الخاص المحلي في الاستثمار الصناعي ، وزيادة فرص العمل للمواطنين، وعلى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إيجاد منصة إلكترونية تتضمن كافة المدن الاقتصادية بأكثر من لغة ، لتوفير معلومات متكاملة عنها

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، كما وافق الشورى على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية .