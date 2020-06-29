شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة مثارة على مكة حتى الـ 7 مساء والان نبدء بالتفاصيل

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ،من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.