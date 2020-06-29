شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية: توصيل 100 ألف وثيقة لمنازل المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أكثر من 100 ألف وثيقة (سجل الأسرة، شهادة الميلاد) للمواطنين (ذكور وإناث) عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية " أبشر" وإيصالها لمنازلهم من خلال الشريك الاستراتيجي "البريد السعودي"، وذلك خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة،تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتتم طباعة الوثائق في (13) مركزٍ خصصت لطباعة شهادات الميلاد وسجلات الأسرة في مختلف مناطق المملكة، مجهزة بأحدث التقنيات يقوم بتشغيلها فريق من منسوبي الأحوال المدنية.

وأسهم التعاون بين الأحوال المدنية ومنصة "أبشر" الإلكترونية من جهة، وشركاء الخدمات وهم ( وزارة الصحة، وزارة العدل، والبريد السعودي ) من جهة أخرى في تقديم الخدمات إلكترونياً وإيصال الوثائق للمواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.