2020-06-29

مستشفى الولادة والأطفال في بيشة يشهد أول حالة ولادة

متابعات الخليج 365 - بيشة

شهد مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة، أمس الأحد، أول حالة ولادة بالمستشفى.

وأوضحت صحة بيشة أن الحالة الصحية للمولودة ووالدتها مستقرة – ولله الحمد -، مبينةً أنه سيتم تشغيل قسم الطوارئ، واكتمال جميع الخدمات والتشغيل النهائي للمستشفى يوم الأحد المقبل – بإذن الله تعالى -.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال ببيشة تتوفر فيه جميع التجهيزات الحديثة والكوادر الطبية والفنية والإدارية التي تقدم رعاية صحية للمواطنين بجودة عالية.

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يذكر أن مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، سعيد بن جابر القحطاني، دشن قبل أشهر المرحلة التشغيلية الأولى لمستشفى الولادة والأطفال بالمحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة، علي آل بخيتان، أن المرحلة الأولى تشتمل على تشغيل العيادات الخارجية، بمعدل ثمان عيادات تخصصية يومية، بالإضافة إلى أقسام الخدمات الطبية المساعدة.

وأشار “آل بخيتان” إلى أن مستشفى الولادة والأطفال، يقع على مساحة إجمالية تتجاوز 80500 م2، وتبلغ سعته السريرية 100 سرير، ويعتبر مستشفى تخصصياً.

وقال إن خدماته تقتصر على أمراض النساء والولادة والأطفال، ويشتمل على أقسام العيادات الخارجية والعمليات، والعناية المركزة للأطفال، والعناية المركزة لحديثي الولادة.

وأضاف: يبلغ عدد العيادات الخارجية ١٧ عيادة، تضم عيادات: للنساء، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والجلدية، والأسنان، والعظام، وبعض العيادات المتخصصة في صعوبات التخاطب والنطق والتعلم.

وتابع قائلاً: تبلغ الطاقة السريرية للعناية المركزة للأطفال 9 أسرة، و35 سريراً بقسم العناية المركز للأطفال وحديثي الولادة، وتبلغ أسرّة العناية المركزة للبالغين من النساء 10 أسرة.

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