قصة إنشاء مصنع كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك سعود

2020-06-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

روى حساب مؤسسة الملك سعود على “تويتر”، قصة إنشاء مصنع كسوة الكعبة المشرفة بجرول في مكة المكرمة بعهد الملك سعود ـ رحمه الله ـ.

وأوضح الحساب، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أنه في عام 1962 م أمر الملك سعود بن عبد العزيز بتجهيز مصنع الكسوة المشرفة، وأسند هذه المهمة حينها إلى أخيه الملك فيصل، الذي كلف وزير الحج والأوقاف حسين عرب فقام باختيار مبنى تابع لوزارة المالية في جرول.

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ونُقلت المعدات والأدوات اللازمة لصناعة الكسوة إلى الموقع الذي جرى اختياره ، حيث أسند أمر إدارته إلى الشيخ محمد صالح سجيني وبعد وفاته عُهد بالإدارة إلى محمد سالم غلام، فيما عهد بإدارته الفنية إلى عبد الرحيم أمين أبرز الفنيين السعوديين خبرة في هذا المجال.

ونوه الحساب إلى أنه تم الانتهاء من أول كسوة تصنع بالمصنع الجديد بعد ثلاثة أشهر وتحديداً في أغسطس 1962م، وكُتب عليها نص الإهداء التالي: “صُنعت هذه الكسوة في مكة المكرمة وأهداها إلى الكعبة المشرفة خادم الحرمين الشريفين سعود بن عبد العزيز آل سعود تقبل الله منه سنة 1381هـ”.

وأشار إلى أنه في سنة (1382هـ/ 1963م)، تمت صناعة كسوة ثانية في المصنع أهداها الملك سعود إلى الكعبة، وكُتب عليها نص الإهداء التالي: “صُنعت هذه الستارة بمكة المكرمة وأهداها إلى الكعبة المشرفة خادم الحرمين الشريفين سعود بن عبد العزيز آل سعود تقبل الله منه”.

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