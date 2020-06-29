الصين تغلق مقاطعة خبي وتفرض الحظر على 500 ألف شخص 

2020-06-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

فرض المسؤولون في الصين إغلاقًا كاملًا على مقاطعة خبي الصينية على غرار ما فعلوه في ووهان، مركز تفشي وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك بعد تزايد أعداد المصابين.

ويؤثر ذلك القرار على نصف مليون شخص في مقاطعة خبي التي تقع على بعد 80 ميلاً من العاصمة بكين، وذلك بعد أن اعترف رؤساء الصحة بأن الوضع شديد الخطورة.

وقال مسؤولو الصحة إن المنطقة ستطوق بالكامل ويتم السيطرة عليها باستخدام نفس الإجراءات الصارمة المفروضة في ذروة أزمة فيروس ووهان، ويتضمن ذلك السماح لشخص واحد فقط من كل عائلة بالخروج مرة واحدة في اليوم، لشراء الطعام والدواء فقط.

وكان قد أُصيب المئات في بكين وظهرت حالات في مقاطعة خبي المجاورة في الأسابيع الأخيرة بعد أن أعلنت الصين سيطرتها إلى حد كبير على الفيروس، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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وحذر رؤساء الصحة الصينيون من أن البلاد معرضة لخطر الموجة الثانية من الفيروس بعد تفشي جديد في بكين مرتبط بسوق الأغذية البحرية هناك، شينفادي، وهو أكبر بأكثر من 20 مرة من سوق ووهان حيث نشأت الجائحة.

ويُذكر أن عدد الإصابات في الصين وصل إلى 83,512 إصابة، وتُوفي 4,634شخصًا، بينما تعافى 17,539 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي تجاوز عدد الإصابات 10 ملايين شخص كما تجاوز عدد الوفيات نصف مليون شخص بينما تعافى 5,558,254 شخصًا، وتُعد الولايات المتحدة أعلى دولة من حيث معدل الوفيات بحصيلة 128,437 وفاة وكذلك في الإصابات بمعدل 2,637,077 إصابة.

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