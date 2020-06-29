سعودى يباغت الجميع ويفاجئ الملك سلمان .. لن تصدق ماذا سأل وكيف جاء الرد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:26 صباحاً - ‏11 ساعة مضت أخبار السعودية 389 زيارة

أعاد حساب تاريخ آل سعود نشر تغريدة لأحد المتابعين ، والذى سأل عن أحد الأشخاص كان برفقة الملك سلمان والملك فيصل بأحد الصور القديمة .

وقال تاريخ آل سعود ، الصورة تجمع خادم الحرمين الملك سلمان والملك فيصل والملك الحسن الثانى ملك المغرب ، وتم التقاط الصورة فى الرياض عام 1388 هجريا الموافق 1968 ميلاديا .

وظهر الملك سلمان فى الصورة مبتسما وينظر فى اتجاه الكاميرا ، بينما ينظر الملك فيصل الى الملك الحسن الثانى وظهرت على الثلاثة علامات السعادة .