، القصيم.. إغلاق 21 منشأة ومصادرة 8 أطنان من المواد الغذائية ،

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أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (21) منشأة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، كما صادرت أكثر من (8) أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما نفّذت أمانة المنطقة أكثر من (14) ألف جولة لمراقبة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية.
وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الأعمال الرقابية متواصلة ومكثفة بهذا الاتجاه على مستوى المنطقة، بهدف المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق جميع التدابير والبروتوكولات المعتمدة للمرحلة الحالية، مبيناً ان الجولات الرقابية نتج عنها إصدار أكثر من (1200) مخالفة وإشعار على المنشآت المخالفة، وضبط (16) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمال و(30) مخالفة للتدابير الصحية.أمانة منطقة القصيم
القصيم.. إغلاق 21 منشأة ومصادرة 8 أطنان من المواد الغذائيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-29
أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (21) منشأة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، كما صادرت أكثر من (8) أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما نفّذت أمانة المنطقة أكثر من (14) ألف جولة لمراقبة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية.
وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الأعمال الرقابية متواصلة ومكثفة بهذا الاتجاه على مستوى المنطقة، بهدف المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق جميع التدابير والبروتوكولات المعتمدة للمرحلة الحالية، مبيناً ان الجولات الرقابية نتج عنها إصدار أكثر من (1200) مخالفة وإشعار على المنشآت المخالفة، وضبط (16) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمال و(30) مخالفة للتدابير الصحية.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
11:12 AM
خلال الأسبوع الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا
أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (21) منشأة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، كما صادرت أكثر من (8) أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما نفّذت أمانة المنطقة أكثر من (14) ألف جولة لمراقبة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية.
وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الأعمال الرقابية متواصلة ومكثفة بهذا الاتجاه على مستوى المنطقة، بهدف المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق جميع التدابير والبروتوكولات المعتمدة للمرحلة الحالية، مبيناً ان الجولات الرقابية نتج عنها إصدار أكثر من (1200) مخالفة وإشعار على المنشآت المخالفة، وضبط (16) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمال و(30) مخالفة للتدابير الصحية.
، القصيم.. إغلاق 21 منشأة ومصادرة 8 أطنان من المواد الغذائية ،
المصدر : الخليج 365
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