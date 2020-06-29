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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس
تنبيه من رياح وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-29
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
10:51 AM
الأرصاد: حالة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
، تنبيه من رياح وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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