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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن ينبع سجلت ثاني أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "على مستوى #العالم قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية.. ينبع احتلت المركز الثاني كأعلى درجة حرارة مسجلة عالمياً أمس 48.5م".
وأضاف: "جاءت في المركز الأول مدينة الحسكة السورية بتسجيلها الدرجة 50 مئوية".
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مدينة عربية بالمركز الأول.."المسند": ينبع ثاني أعلى حرارة بالعالمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-29
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن ينبع سجلت ثاني أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "على مستوى #العالم قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية.. ينبع احتلت المركز الثاني كأعلى درجة حرارة مسجلة عالمياً أمس 48.5م".
وأضاف: "جاءت في المركز الأول مدينة الحسكة السورية بتسجيلها الدرجة 50 مئوية".
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
10:22 AM
قال: سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في قائمة على مستوى الدول
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن ينبع سجلت ثاني أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "على مستوى #العالم قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية.. ينبع احتلت المركز الثاني كأعلى درجة حرارة مسجلة عالمياً أمس 48.5م".
وأضاف: "جاءت في المركز الأول مدينة الحسكة السورية بتسجيلها الدرجة 50 مئوية".
، مدينة عربية بالمركز الأول.."المسند": ينبع ثاني أعلى حرارة بالعالم ،
المصدر : الخليج 365
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