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أفادت مصادر إعلامية محلية بمصرع 26 شخصًا على الأقل، صباح اليوم الإثنين، بحادث انقلاب قارب في نهر بوريغانغا، الذي يتدفق جنوب غرب ضواحي دكا عاصمة بنجلاديش.
وحسب المصادر، فإن قارب Morning Bird بدأ يغرق بعد اصطدامه بقارب آخر، أكبر منه.
وفي بداية عملية الإنقاذ التي نظمتها هيئات الطوارئ، تم انتشال 15 جثة، لـ 10 رجال و3 نساء وطفلين من ركاب القارب، الذين تقدر الشرطة مجموعهم بنحو 50 - 60 شخصًا.
وفي وقت لاحق ذكرت المصادر وفق "روسيا اليوم"، أن عدد الضحايا بلغ 26 شخصاً، في حصيلة مرشحة للارتفاع.نهر بوريغانغا بنجلاديش
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 11:05 AM
اصطدم بآخر أكبر منه.. مجموع ركابه من 50 لـ 60 وانتشال 15 جثة حتى الآنمصرع 26 شخصًا بانقلاب قارب في بنجلاديش.. والحصيلة مرشحة للارتفاع
أفادت مصادر إعلامية محلية بمصرع 26 شخصًا على الأقل، صباح اليوم الإثنين، بحادث انقلاب قارب في نهر بوريغانغا، الذي يتدفق جنوب غرب ضواحي دكا عاصمة بنجلاديش.
وحسب المصادر، فإن قارب Morning Bird بدأ يغرق بعد اصطدامه بقارب آخر، أكبر منه.
وفي بداية عملية الإنقاذ التي نظمتها هيئات الطوارئ، تم انتشال 15 جثة، لـ 10 رجال و3 نساء وطفلين من ركاب القارب، الذين تقدر الشرطة مجموعهم بنحو 50 - 60 شخصًا.
وفي وقت لاحق ذكرت المصادر وفق "روسيا اليوم"، أن عدد الضحايا بلغ 26 شخصاً، في حصيلة مرشحة للارتفاع.
، مصرع 26 شخصًا بانقلاب قارب في بنجلاديش.. والحصيلة مرشحة للارتفاع ،
المصدر : الخليج 365
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