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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند» : أجواء صيفية مستقرة شمس ساطعة وسماء صافية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الاثنين، يشهد أجواءًا صيفية مستقرة بشمس ساطعة وسماء صافية.
وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الاثنين أجواء صيفية مستقرة شمس ساطعة وسماء صافية بوجه عام في معظم المناطق،
والسحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في عسير" .
وفي السياق نفسه، أضاف " المسند " : " متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية جافة ونشطة على الشمالية والغربية. .. هذا والله أعلم " .
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