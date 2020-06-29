شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ،من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة . نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ،من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة . وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.

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