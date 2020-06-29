شكرا لمتابعة خبر عن فوز طالبات جامعة طيبة بجائزة جوجل لابتكار جهاز هام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حققت طالبات جامعة طيبة، المركز الثاني في مسابقة ‏الحلول الواقعية، التي نفذتها شركة جوجل على مستوى الشرق ‏الأوسط وإفريقيا 2020، وذلك من بين 30 مشروعًا منافسًا.‏

وتمكنت الطالبات من ابتكار جهاز مشابه لجهاز السكر، يقيس المؤشرات الحيوية لسرطان الكبد، باستخدام تقنيات ‏إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وهن الطالبات، أوفي شهاب، ولجين الجهوري، وملاك خاشقجي.

وفي السياق نفسه، تم تنفيذ الابتكار خلال عام، ضمن مشروع ‏التخرج من كلية علوم وهندسة الحاسب بالجامعة.