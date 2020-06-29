شكرا لمتابعة خبر عن فوز طالبات جامعة طيبة بجائزة جوجل لابتكار جهاز هام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حققت طالبات جامعة طيبة، المركز الثاني في مسابقة الحلول الواقعية، التي نفذتها شركة جوجل على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا 2020، وذلك من بين 30 مشروعًا منافسًا.
وتمكنت الطالبات من ابتكار جهاز مشابه لجهاز السكر، يقيس المؤشرات الحيوية لسرطان الكبد، باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وهن الطالبات، أوفي شهاب، ولجين الجهوري، وملاك خاشقجي.
وفي السياق نفسه، تم تنفيذ الابتكار خلال عام، ضمن مشروع التخرج من كلية علوم وهندسة الحاسب بالجامعة.
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