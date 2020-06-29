شكرا لمتابعة خبر عن سقوط أنابيب غاز على قائد شاحنة واحتجازه بالعاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أدى عدم أخذ الحيطة والحذر أثناء إصلاح عطل لشاحنة حمولتها أنابيب غاز، اليوم الاثنين، مما تسبب في سقوط الأنابيب على قائد الشاحنة واحتجازه وذلك في أم الجود بالعاصمة المقدسة.

ومن جانبها، باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم إخراج قائد الشاحنة وهو بصحة جيدة، بحسب المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911.