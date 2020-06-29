شكرا لمتابعة خبر عن غموض حول مصير «مطعم الطائرة» بأبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

زاد الغموض حول مشروع سياحي «مطعم الطائرة» في مدينة أبها، حيث يبدو أن مصير المشروع ما زال معلقاً ومرتبطاً بما يقرره أحد المستثمرين.

وكشف مسؤول في أمانة عسير، أن استثمار الطائرة كمطعم سيكون بيد مستثمر، وما يراه مناسباً تجاهها؛ بينما ظهر الإهمال حول موقع المطعم الذي لوحظ انبعاث روائح كريهة من مردم نفايات على مساحة كبيرة قرب الجبل، فيما تصدر أصوات الكلاب من كل جهة، بحسب صحيفة "عكاظ" .

وتعد الطائرة من نوع جامبو (747)، في المشروع المتعثر الذي انطلق من المدينة المنورة، واستنفد الفنيون وقتها عدة أسابيع، لتفكيك الطائرة، قبل نقلها إلى مدينة أبها عبر شاحنات.