شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية توضح كيفية حجز رحلة عودة لعاملة منزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الخطوط السعودية، كيفية حجز رحلة عودة لعاملة منزلية، وذلك خلال ردها على استفسار أحد المواطنين.
وقال الخطوط السعودية في ردها على المواطن: " يمكنك الاستفادة من مبادرة (عودة) وهي تمكين السفر جوًا لمن يرغب من المقيمين حاملي تاشيرتي خروج وعودة وخروج نهائي " .
وأوضحت أن ذلك يكون من خلال تقديم طلب العودة إلكترونيا عبر منصة " أبشر" حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحا بها بيانات وموعد ورقم الحجز.
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