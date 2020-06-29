شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية توضح كيفية حجز رحلة عودة لعاملة منزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الخطوط السعودية، كيفية حجز رحلة عودة لعاملة منزلية، وذلك خلال ردها على استفسار أحد المواطنين.

وقال الخطوط السعودية في ردها على المواطن: " يمكنك الاستفادة من مبادرة (عودة) وهي تمكين السفر جوًا لمن يرغب من المقيمين حاملي تاشيرتي خروج وعودة وخروج نهائي " .

وأوضحت أن ذلك يكون من خلال تقديم طلب العودة إلكترونيا عبر منصة " أبشر" حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحا بها بيانات وموعد ورقم الحجز.