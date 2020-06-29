اخبار السعوديه

الخطوط السعودية توضح كيفية حجز رحلة عودة لعاملة منزلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط توضح كيفية حجز رحلة عودة لعاملة منزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الخطوط السعودية، كيفية حجز رحلة عودة لعاملة منزلية، وذلك خلال ردها على استفسار أحد المواطنين.

وقال الخطوط السعودية في ردها على المواطن: " يمكنك الاستفادة من مبادرة (عودة) وهي تمكين السفر جوًا لمن يرغب من المقيمين حاملي تاشيرتي خروج وعودة وخروج نهائي " .

وأوضحت أن ذلك يكون من خلال تقديم طلب العودة إلكترونيا عبر منصة " أبشر" حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحا بها بيانات وموعد ورقم الحجز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط السعودية توضح كيفية حجز رحلة عودة لعاملة منزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا