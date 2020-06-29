الدفع الإلكتروني إلزامي في جميع مطاعم ومقاهي المملكة

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ألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر المطاعم والمقاهي في كافة مناطق المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7/ 12/ 1441هـ.

جاء ذلك بحسب ما ذكر المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد.

وقال برنامج مكافحة التستر: إنه ضمن الجهود الساعية لمكافحة التستر التجاري تم إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من الشهر القادم.

ويمكن الاطلاع على تغريدة برنامج مكافحة التستر عبر الرابط التالي

ضمن الجهود الساعية لمكافحة #التستر_التجاري؛ تُلزم المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من الشهر القادم. pic.twitter.com/s0phGHT91b Advertisements — البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) June 28, 2020

وشهدت المقاهي والكافيهات التزامًا كبيرًا بالتدابير الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة التي صدرت من الجهات المختصة، من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين بشكل متكرر للعاملين، وتوفير المطهرات والمعقمات، واستخدام الصحون والأكواب التي تستخدم لمرة واحدة، ووضع أغطية بلاستيكية فوق الطاولة لاستبدالها عند انتهاء مدة جلوس المرتادين.

تباعد وإجراءات احترازية:

وتؤكد الجهات المختصة على التباعد الاجتماعي إلى متر ونصف أو مترين، ومنع التكدس داخل المقهى، وتقليل عدد الموظفين في مكان إعداد وتحضير الأكل والمشروبات، ومحدودية أعداد الجالسين على الطاولات، ووضع الملصقات الأرضية للتباعد، ووجود مسافات بين الطاولات من متر ونصف إلى مترين، وقياس درجة الحرارة، وغيرها من الإجراءات.

وتستقطب محلات المقاهي المتنوعة شرائح متعددة من الشباب، حيث تعد متنفسًا للكثيرين في قضاء أوقات ممتعة بين مساحاتها من خلال ما تقدمه من أنواع القهوة والشاي، والوجبات الغذائية الخفيفة.

