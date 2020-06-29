“ساما”: أكثر من 15 ألف عقد تمويل عقاري جديد خلال مايو الماضي

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سجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل خلال شهر مايو الماضي 15,433 عقدا، بحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مُحققةً نموا تجاوز 19% مقارنة بشهر مايو 2019 وبقيمة تجاوزت 7.8 مليارات ريال بنمو 39% على أساس سنوي، وبارتفاع يسير نسبته 2% عن الشهر السابق أبريل الذي سجّل 7.7 مليارات ريال.

وأوضحت “ساما” عبر نشرتها أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد بلغت خلال 2020م حتى نهاية مايو نحو 104,778عقدا تمويليا جديدا بنمو 78% عن الأشهر نفسها من العام الماضي الذي بلغ 58,809 عقود، فيما نما التمويل 75% بأكثر من 47 مليار ريال حتى مايو 2020 مقارنة بنحو 27 مليار خلال المدة نفسها من العام الماضي 2019م.

ولفتت النشرة النظر إلى إبرام أكثر من 97% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، واستحوذت الفلل السكنية في شهر مايو على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 6,309 مليار ريال، أي 80% من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16% بقيمة 1,254 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4% بقيمة 294 مليون ريال.

كما بلغ عدد عقود المُنتجات المدعُومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مايو 2020 نحو 14,372 عقداً بقيمة بلغت 7.4 مليارات ريال، مُشكلةً قرابة 93% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وما نسبته 94% من إجمالي التمويلات خلال شهر مايو.

يُذكر أن إحصائيات “ساما” أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79,128 مليار، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار، وفي عام 2017 قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21,025 مليار، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17,096 مليارا.

