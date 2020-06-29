وفاة 3 أشخاص بعد تناولهم معقم اليدين

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لقي 3 أشخاص حتفهم، بينما أصيب رابع بالعمى، بعد تناولهم لسائل معقم لليدين، في ولاية نيو ميكسيكو بالولايات المتحدة.

وقالت هيئة الصحة في نيو ميكسيكو في بيان رسمي، إن 7 أشخاص تناولوا سائلا معقما لليدين، نتج عنها وفاة 3 أشخاص، وإصابة آخر بالعمى، ودخول 3 آخرين للعناية المركزة.

وسجلت الحالات في هيئة مراقبة التسمم بالولاية، في مايو الماضي، وارتبطت بالإدمان على الكحول، وفقا للمسؤولين.

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ويستخدم البعض معقم اليدين للحصول على تأثير المشروبات الكحولية، بسبب امتلاك المعقمات على نسبة من الكحول والميثانول.

وقبل تفشي وباء كورونا، منعت الولايات المتحدة معقمات اليدين في جميع السجون في البلاد، بسبب استخدام المساجين المعقمات للحصول على تأثير الكحول.

واكتشف مسؤولون فيدراليون مؤخرا، إن عددا من المعقمات يحتوي على الميثانول..، وهي مادة تعرض الشخص للتسمم في حال هضمها أو امتصاصها داخل البشرة.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية الضحايا، أو السبب الذي دفعهم لتناول المعقمات.

