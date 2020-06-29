عضو بـ«الشوري» يطالب بتأسيس هيئة عليا لاستقدام العمالة

تتولى التنسيق بين الأطراف المعنية بالعمالة
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح، بتأسيس «هيئة عليا للاستقدام والتستر التجاري»؛ وذلك لتنظيم عملية استقدام العمالة في المملكة.
وأضاف «آل فارح» بمداخلة لبرنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا»: نريد القضاء على ظاهرة تجارة التأشيرات، وأن تقوم الهيئة المطلوب تأسيسها بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، فضلًا عن سن التشريعات وتغيير العقود بهذا الشأن ومساءلة الوزارة المعنية لضبط الأمور.
وتابع عضو مجلس الشورى، إن أعداد الوافدين الذين يستقدمون للمملكة أكثر من الحاجة لهم، متسائلًا: كم من عمالة تتنقل من مدينة لأخرى، فيكون كفيل العامل في منطقة بينما يعمل العامل بمنطقة أخرى؟ ونريد ألا يدخل هذا البلد الكريم إلا من يستحق أن يعمل فيه ونكون بحاجة إليه، فلدينا جهود واضحة، لكن لا نزال بحاجة لصد هذه الأمور.
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