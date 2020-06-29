«عرفات» تسجل سادس أعلى درجة حرارة في العالم بـ47.2 مئوية

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن عرفات بمكة المكرمة حصلت على المركز السادس على مستوى العالم في ارتفاع درجات الحرارة، أمس الأحد.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إن عرفات بمنطقة مكة المكرمة سجلت، أمس الأحد، (47.2) درجة مئوية؛ حيث حصلت على المركز السادس على مستوى العالم.

وأضاف الحصيني أن المدينة المنورة سجلت (46) درجة مئوية، بينما سجلت العاصمة الرياض (45) درجة مئوية.

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