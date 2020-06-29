«الشرافي» يروي تفاصيل إنقاذه محطة بنزين من كارثة بعمل فدائي

روى المواطن محمد الشرافي، قصة تدخّله لإنقاذ محطة بنزين جنوب الرياض بعد أن اشتعلت بها إحدى السيارات، وذلك بإبعادها عن مضخات ومخازن الوقود.

وقال «الشرافي»، خلال لقائه ببرنامج «الراصد»، على قناة الإخبارية: «كنت عائدًا إلى بيتي في حي العزيزية بالرياض ولفت انتباهي محطة بنزين فيها سيارة تحترق وبها سيارات وقت تعبئة الوقود، وحاولنا إطفاءها دون جدوى».

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واستكمل «الشرافي»: دفعت السيارة بسيارة أخرى وأخرجتها خارج المحطة، وكان هناك أطفال ونساء، ولم تحدث أي إصابات». مشيرًا إلى أنه يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني.

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