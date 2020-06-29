حساب المواطن: 5 حالات للدفعات تظهر على حساب المستفيد

أوضح برنامج حساب المواطن حالات الدفعات وتفاصيلها التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ونشر البرنامج، عبر تويتر، إنفوجرافًا بيّن من خلاله حالات الدفعات التي تظهر للمستفيد، وهي كالتالي:

أولًا: «لا توجد».. وتعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف.

ثانيًّا: «تحت الإجراء للصرف».. وتعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

ثالثًا: «مدفوعة».. وتعني أن أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب (الآيبان) المسجل في البوابة الإلكترونية.

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رابعًا: «مرفوضة».. وتعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد؛ بسبب أن حساب المستفيد البنكي وقت الإيداع لم يكن نشطًا.

خامسًا: «في الانتظار».. وتعني أن المبلغ معلق؛ بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح.

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