كشف تفاصيلها وماذا تعني
أوضح برنامج حساب المواطن حالات الدفعات وتفاصيلها التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية للبرنامج.
ونشر البرنامج، عبر تويتر، إنفوجرافًا بيّن من خلاله حالات الدفعات التي تظهر للمستفيد، وهي كالتالي:
أولًا: «لا توجد».. وتعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف.
ثانيًّا: «تحت الإجراء للصرف».. وتعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.
ثالثًا: «مدفوعة».. وتعني أن أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب (الآيبان) المسجل في البوابة الإلكترونية.
رابعًا: «مرفوضة».. وتعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد؛ بسبب أن حساب المستفيد البنكي وقت الإيداع لم يكن نشطًا.
خامسًا: «في الانتظار».. وتعني أن المبلغ معلق؛ بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح.
اقرأ أيضًا:
حساب المواطن: حذف المستفيد لحسابه لا يتيح له التسجيل مرة أخرى
حساب المواطن: التحول من مستقل إلى تابع لرب الأسرة «لا يستلزم الحذف»
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن: 5 حالات للدفعات تظهر على حساب المستفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.