«المياه الوطنية» تضخ 3 آلاف متر مكعب يوميًّا لـ9 قرى بمحافظة بيش

أعلنت شركة المياه الوطنية -ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان- تشغيل خدمات المياه لـ9 قرى في محافظة بيش بضخها 3100 متر مكعب يوميًّا إليها؛ بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاء التشغيلية للخدمات المائية بالمحافظة، والاستغناء عن الرحلات الترددية لصهاريج السقيا بعدد 85 صهريجًا شهريًّا بسعة 16 طنًّا.

وأكد مدير خدمات المياه في منطقة جازان المهندس بندر جبر، أن قرى محافظة بيش التي شملتها الخدمة، هي: المبادلة والقاع والشاقة والسهوم والدربة والشيخة والحجرف وأبو الحشاف وأم الصيود، حيث جرى مد أكثر من 49 كيلومترًا طوليًّا من الخطوط الرئيسية والفرعية، فضلًا عن تنفيذ وتركيب نحو 1000 توصيلة وعداد مياه.

وقال «جبر»: سيتم ضخ 3100 متر مكعب يوميًّا من المياه إلى أكثر من 10 آلاف مستفيد في القرى الـ9، وستكون ساعات الضخ نحو 24 ساعة يوميًّا. مشيرًا إلى أن دخول الخدمة لعدد من القرى في بيش يأتي ضمن جهود قطاع توزيع المياه للارتقاء بجودة الخدمات، ومواكبة النموّ العمرانيّ، والطلب على الخدمات في منطقة جازان بهدف الوصول للتغطية الشاملة، داعيًا المستفيدين في القرى المذكورة بتحديث بياناتهم، وتقديم طلب توصيل مياه جديدة عبر الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بتكلفة تجاوزت 107 ملايين ريال.. المياه الوطنية تدخل 4 مشروعات حيز الخدمة بالدمام