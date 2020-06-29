السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ 15 برنامجاً تدريبياً "عن بُعد"



نجران 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، تنفيذ 15 برنامجاً تدريبياً، تستهدف طلاب وطالبات الجامعة خلال فصل الصيف "عن بُعد"، وتستمر ثلاثة أسابيع.

وتهدف البرامج إلى إكساب الطلاب والطالبات مجموعة من مهارات تطوير الذات، والمهارات العملية والخبرات المناسبة، وكذلك إعدادهم وتأهيلهم لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.

وتنوعت البرامج التدريبية لتشمل جميع احتياجات الطلاب والطالبات وتسهم في تنميتها وتطويرها لدى المتدربين والمتدربات، حيث تتمثل البرامج في برنامج قيادة الذات، وحل المشكلات المستقبلية بطريقة إبداعية، ومهارات التفوق الدراسي، وكذلك أساليب التواصل الاجتماعي الفعال، إضافةً إلى برنامج فن إدارة الوقت .

وتشمل البرامج دورة في عادات الاستذكار الجيد، والكشف عن الموهبة وتنميتها، وحماية البيانات والمعلومات، إضافةً إلى مهارات التأثير والإقناع، والتخطيط الإستراتيجي، ومهارات العمل التطوعي، إلى جانب برنامج مهارات كتابة السيرة الذاتية الاحترافية، واستخدام برنامج (illustrator) في تصميم الانفوجرافيك، وفن الاستماع والحوار، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي .

// انتهى //

09:40ت م

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