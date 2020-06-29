السعودية اليوم / محاضرة بجمعية شرورة غداً



نجران 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة شرورة غداً، محاضرة بعنوان "حسن الظن بالله"، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية في "تويتر".

وتأتي المحاضرة التي تُقام بعد صلاة المغرب، ضمن برامج ومناشط الجمعية التي تقيمها خلال العام الحالي.

// انتهى //

09:20ت م

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