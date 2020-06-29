السعودية اليوم / " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " درس عن بعد بالطائف غداً



الطائف 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف يوم غدٍ الثلاثاء درساً عبر حساب الجمعية بتويتر بعنوان " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ", عقب صلاة المغرب.

ويأتي الدرس ضمن الدروس اليومية للجمعية، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم

// انتهى //

09:08ت م

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