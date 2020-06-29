مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1441/11/8 هـ الموافق 2020/06/29 م واس

الأحد 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

05:54ت م

0231



www.spa.gov.sa/2103279 الأحد 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس05:54ت م0231

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.