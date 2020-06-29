شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بدءًا من 28 يوليو المقبل.. إلزام المطاعم والمقاهي في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:03 صباحًا, 29 يونيو 2020 م المناطق_الرياض قرّر البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري، إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من الشهر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | بدءًا من 28 يوليو المقبل.. إلزام المطاعم والمقاهي في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.