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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 256، أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193761.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد أربع حالات ليبلغ 8961 في المجمل.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
ألمانيا: تسجيل 262 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-29
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 256، أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193761.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد أربع حالات ليبلغ 8961 في المجمل.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
08:29 AM
ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 193761
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 256، أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193761.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد أربع حالات ليبلغ 8961 في المجمل.
، ألمانيا: تسجيل 262 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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