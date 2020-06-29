محمد بن مسعود - الدمام - البرنامج أعلن أيضاً موعد إلزام أنشطة التجزئة كافة التي لم تلزم سابقاً أعلن البرنامج الوطني لمكافحة #التستر_التجاري، أنه ابتداءً من 28 يوليو المقبل سيتم إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني. وقال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عبر حسابه في تويتر: ضمن الجهود الساعية لمكافحة #التستر_التجاري؛ تُلزم المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من الشهر المقبل. وأضاف: ابتداءً من 25 أغسطس تُلزم أنشطة التجزئة كافة التي لم تلزم سابقاً، وبذلك تصبح الأنشطة التجارية كافة مُلزمة بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ضمن مبادرة الإلزام التي أطلقها البرنامج الوطني لمكافحة #التستر_التجاري خلال 14 شهراً.البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدفع الإلكتروني 29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 08:45 AM البرنامج أعلن أيضاً موعد إلزام أنشطة التجزئة كافة التي لم تلزم سابقاً Advertisements مكافحة التستر: إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير الدفع الإلكتروني في هذا الموعد مكافحة التستر: إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير الدفع الإلكتروني في هذا الموعد أعلن البرنامج الوطني لمكافحة #التستر_التجاري، أنه ابتداءً من 28 يوليو المقبل سيتم إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني. وقال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عبر حسابه في تويتر: ضمن الجهود الساعية لمكافحة #التستر_التجاري؛ تُلزم المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من الشهر المقبل. وأضاف: ابتداءً من 25 أغسطس تُلزم أنشطة التجزئة كافة التي لم تلزم سابقاً، وبذلك تصبح الأنشطة التجارية كافة مُلزمة بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ضمن مبادرة الإلزام التي أطلقها البرنامج الوطني لمكافحة #التستر_التجاري خلال 14 شهراً. الكلمات المفتاحية ، مكافحة التستر: إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير الدفع الإلكتروني في هذا الموعد ،

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